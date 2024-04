Milan Roma, Serafini catechizza la squadra: «Vanno bene le direttive di Pioli ma poi in campo ci vanno loro. Dovrebbero...»

Milan-Roma, Luca Serafini, noto giornalista, è tornato sulla sfida di andata in Europa League contro i giallorossi: le dichiarazioni

Intervenuto sul sito filippogalli.com, Luca Serafini è tornato a parlare di Milan-Roma:

PAROLE – «Indubbiamente strano che il tecnico rossonero non abbia cambiato in corsa il dispositivo, di solito lo fa. Un’idea avrebbe potuto essere portare un 3-4-1-2 accentrando Leao e liberando la corsia uno contro uno tra Hernandez ed El Shaarawy – che i più hanno ritenuto il trucco vincente di De Rossi. L’altra sarebbe stata spostare sull’esterno anche Rejinders (a Firenze aveva funzionato). Credo però che la lettura in campo debbano farla soprattutto i giocatori, senza attendere istruzioni. Se tu Theo e Rafa sbatti la testa contro El Shaarawy e Celik una, due, tre, cinque volte, alla sesta dovrebbe venirti naturale fare movimenti e occupare posizioni diverse, chiedere l’aiuto dei compagni, sollecitare la panchina (perché no?), come Maignan ha fatto platealmente nei confronti dello stesso Leao e di Bennacer un paio di volte».