Milan Roma, Pioli se la giocherà così a centrocampo: un titolare verso la panchina, sarà arma a gara in corso

Domani sera il Milan scenderà in campo a San Siro contro la Roma per la sfida valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Pioli ha di fatto già deciso il suo centrocampo titolare.

Partiranno dal primo minuto Bennacer e Reijnders, con Adli che invece si accomoderà in panchina. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe essere un’interessante risorsa a gara in corso. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.