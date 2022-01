Milan Roma, i precedenti sorridono ai rossoneri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Questa sera il big match di Serie A tra Milan e Roma: i precedenti della partita sorridono al club rossonero. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport:

«La Roma è la squadra contro cui il Milan ha ottenuto più successi in Serie A: 77 vittorie rossonere, 51 pareggi e 45 vittorie giallorosse. D’altro canto, sempre in Serie A, la Roma ha segnato 94 gol in trasferta contro il Milan. Solamente contro la Lazio i giallorossi hanno realizzato più reti fuori casa nel massimo campionato (95 gol), ma il derby si gioca comunque a Roma e non rappresenta una vera trasferta.»