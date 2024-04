Milan Roma, Pulisic sorprende: «Dov’è finito? Quei due lo ingabbiano»

Milan-Roma, Pulisic sorprende in negativo: l’esterno americano stecca la partita dopo un periodo decisamente positivo

Nella gara di ieri sera tra Milan e Roma in Europa League ha sorpreso in negativo la gara di Christian Pulisic. Questa la pagella della Gazzetta dello Sport sulla prova dell’esterno americano ex Chelsea:

PAROLE – «Dov’è finito il Pulisic dalla doppia fase, esterno e punta? Scomparso, ingabbiato da Spinazzola e Mancini e dalla sua apatia. Lavoro da gregario, mai un taglio, una progressione, un’idea. Serata no».