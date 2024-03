Milan Roma, Ordine svela: «Pioli preoccupato da De Rossi. Il motivo è molto semplice»

Milan-Roma, Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato il sorteggio dei quarti di Europa League: Pioli preoccupato

Dalle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha commentato così il sorteggio dei quarti di finale di Europa League:

PAROLE – «Per il Milan di Pioli, la Roma di DDR è tutta da scoprire. E la spiegazione è molto semplice. I precedenti in materia (due sfide di campionato lontane nel tempo: la prima datata 1 settembre, la seconda a gennaio scorso, entrambe vinte dai rossoneri) non possono fare da traccia calcistica. E il motivo risiede nel recente cambio della panchina romanista. Il passaggio da Mourinho a Daniele De Rossi non è stato un banale cambio di panchina. Capitan futuro giallorosso ha modificato quasi tutto nella sua Roma senza voler apparire come un velleitario rivoluzionario. Ha ridisegnato il sistema di gioco passando dal 3-5-2 di mourinhiana memoria al più geometrico e redditizio 4-3-3 uscito esaltato dalla doppia sfida con De Zerbi e il suo Brighton, una sorta di prova del fuoco. Poi ha trasformato il gruppo squadra più indisciplinato della serie A – oltre alla panchina – da una comunità sull’orlo di una crisi di nervi a ogni fischio arbitrale, in un team sereno, capace anzi di prevedere qualche fastidioso cartellino come è successo con Mancini nella sera di Firenze (sostituito dopo la prima ammonizione alla mezz’ora del primo tempo). Per tutti questi buonissimi motivi, Pioli deve ricominciare da capo nella preparazione dei due appuntamenti dei quarti di Europa league, senza scomodare il 2 a 1 dell’Olimpico e ancor meno il 3-1 di San Siro con Svilar in porta».