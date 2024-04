Milan Roma, De Rossi ha deciso: si affida a quel titolare contro i rossoneri! Le ULTIME sulla formazione per il match di Europa League

Diminuiscono sempre di più le ore che mancano al countdown di Milan Roma e, oltre a Stefano Pioli, anche Daniele De Rossi comincia a definire quella che sarà la formazione che schiererà in campo per l’andata dei Quarti di Finale di Europa League.

Come riferisce Sky Sport, nel ruolo di terzino sinistro il tecnico giallorosso si affiderà ad un fedelissimo come Spinazzola, nonostante contro la Lazio abbia giocato Angelino. Gioca Llorente in difesa, con Smalling che resta in panchina. Il centrocampo viene confermato quello del derby, così come la struttura dell’attacco.