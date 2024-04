Milan Roma, i RETROSCENA: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro

Milan Roma: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match d’andata dei quarti di Europa League 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Roma sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per l’andata dei quarti di Europa League 2023/24.

20:10 – Entra sul terreno di gioco anche Mike Maignan che raggiunge Sportiello e Nava per il riscaldamento pre partita. Accolto dall’ovazione, ricambiata, dei tifosi.

20:18 -Entrano anche i portieri della Roma, i tifosi giallorossi provano a far sentire il loro calore ma gli applausi sono sommersi dai fischi assordanti del resto dello stadio, per l’occasione tutto rossonero

20:21 – Durante il riscaldamento pre partita prima di unirsi al resto dei compagni, Leao come da tradizione si diverte con qualche palleggio che a qualcuno sui social ha ricordato quelli ormai noti di Maradona prima delle partite del Napoli.

20:23 – Ibrahimovic in compagnia di Cardinale, proprietario del Milan, passeggia a bordocampo e assiste da vicino al riscaldamento della squadra

20:27 – Esercizi sul possesso palla durante il riscaldamento pre partita, costanti indicazioni di Pioli prima a Reijnders, poi a Theo Hernendez e Leao e infine a Thiaw che torna oggi a disposizione dopo l’infortunio

20:30 – È arrivato il momento del tradizionale cerchio di titolari che si riscalda vicino al centrocampo con Pioli nel mezzo a motivare e dare indicazioni in vista del match

20:44 – Sessione di allenamenti al tiro nel riscaldamento pre match particolarmente prolifica per Theo Hernandez e Giroud con tre gol su quattro tiri nello specchio, nessuna rete per Leao anche se va detto che ha provato tipi di conclusioni più articolate.

20:56 – Ospite d’eccezione a San Siro, in tribuna ad assistere al match c’è anche l’ex dirigente rossonero Adriano Galliani, ora al Monza, rimasto legato ai colori rossoneri

20:59 – Prima del calcio d’inizio alcuni rossoneri ne approfittano per dissetarsi, piccolo colloquio forse anche di natura tattica tra Maignan e Theo Hernandez. Poi è Thiaw, mentre la squadra si dispone, a suonare la carica battendo più volte le mani.

21:01 Inizia il match

21:02 – Partita iniziata nemmeno da un minuto e subito Pioli a colloquio con il suo staff per qualche valutazione tattica probabilmente sulla Roma più che sulla sua squadra

21:04 – Pioli approfitta di una rimessa dal fondo per richiamare Bennacer, indicazioni vocali e a gesti sulla posizione tattica da occupare in fase di possesso della Roma

21:06 – Pioli chiede a Reijnders di allargarsi e tenere d’occhio El Shaarawy

21:11 – Pioli continua a dare indicazioni alla sua squadra in particolare a Thiaw e Gabbia, devono ancora perfezionare la fase difensiva

21:14 – Pausa di gioco con Reijnders a terra dopo un contrasto, Leao approfitta del gioco fermo per dialogare con Thiaw probabilmente dandogli indicazioni su come servirlo, Pioli invece richiama ancora una volta Bennacer

21:15 – Pioli dialoga con Turpin, voleva che l’arbitro fischiasse un fuorigioco sull’azione che poi ha portato al calcio d’angolo della Roma.

21:16 – GOL DELLA ROMA! Mancini segna proprio su quel calcio d’angolo, Giroud mentre la squadra si riposiziona verso il centrocampo chiede ancora spiegazioni a Turpin che non sente ragioni

21:20 – Leao si lamenta allargando le braccia con qualche compagno per un passaggio troppo corto, le colpe però sembrano essere più del portoghese per una atteggiamento sbagliato

21:22 Giroud è il primo a non mollare, dopo un paio di occasioni da rete del Milan si rivolge ad tifosi e li incita agitando un paio di volte le braccia verso l’alto

21:31 – Gioco fermo dopo un contrasto di gioco. Calabria ne approfitta per dialogare con Bennacer e Thiaw. Colloquio su come affrontare le azioni in fase di possesso e non

21:39 – La partita si accende anche per qualche fallo di troppo non fischiato da Turpin, proteste anche dopo un in intervento di Cristante con Pioli che mima l’intervento del centrocampista che poi viene ammonito

21:41 – Cori contro Lukaku da parte della Curva dopo un testa a testa con Gabbia

21:49 – Finisce il primo tempo – Nel rientrare verso lo spogliatoio dialogo tra Reijnders e Thiaw su quello che sono state le scelte anche tattiche fatte durante la prima metà di gioco

21:59 – Durante l’intervallo si scaldano tutti gli elementi della panchina chissà che Pioli non possa pensare a qualche cambio

22:02 – Kjaer è l’unico che sta svolgendo un tipo di riscaldamento diverso all’intervallo rispetto al resto dei compagni chissà che non possa essere lui una possibile mossa di Pioli ad inizio ripresa

22:06 – Inizia il secondo tempo – prima del fischio dell’arbitro dialogo tra Pulisic e Loftus Cheek, i due studiano qualche soluzione per far male alla Roma

22:10 – Indicazioni di Pioli alla squadra anche in questo inizio secondo tempo, a gesti invita i suoi ad alzare la pressione, indicazioni anche per Loftus Cheek su come attaccare l’area di rigore giallorossa

22:20 – Esce Bennacer entra Adli – l’algerino riceve i complimenti di Pioli in panchina per la sua partita nonostante il Milan stia perdendo. Il neo entrato invece ha ricevuto tante indicazioni da Pioli e dallo staff su come disporsi in campo

22:23 – Occasione Roma – Maignan dopo il tiro fuori di Cristante furioso con Leao, richiama in maniera accesa il portoghese, troppo superficiale in fase difensiva in aiuto ai compagni e in fase offensiva

22:25 – Ancora una pausa di gioco e ancora indicazioni di Pioli per Loftus Cheek, vuole che il centrocampista si proponga anche in fase offensiva e non esiti a buttarsi dentro l’area.

22:27 – Battibecco tra Giroud e Mancini forse per qualche trattenuta di troppo del difensore sul francese, tutto poi chiarito con un abbraccio sportivo tra i due

22:34 – Turpin fischia un fallo a Loftus Cheek tra le proteste generali anche di Pioli che mima al quarto uomo il segno dell’intervento sulla palla

22:39 – Cambia Pioli: escono Pulisic e Leao, il portoghese esce tra i fischi di gran parte dello stadio, la Curva risponde cantando per lui il solito coro

22:49 – Occasionissima Giroud dopo una giocata folle di Chukwueze che dribbla tre avversari, il francese da distanza ravvicinata però non segna strozzando l’urlo di gioia in gola sia allo stesso nigeriano che ad Okafor alle sue spalle.

22:52 – Proteste vistose di Gabbia che chiede un fallo di mano avversario in area di rigore della Roma. Dopo un controllo a distanza con il Var Turpin decide che non c’è nulla

22:56 – Finisce il secondo tempo, primo round alla Roma