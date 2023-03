Milan, rinnovo Leao: c’è fiducia, ma ecco cosa manca per l’accordo. Il portoghese tentenna e i motivi sono due

Giroud c’è, Leao non ancora. Per il tema dei rinnovi, è ancora il portoghese a mancare alla lista dei successi firmati da Maldini e Massara. È previsto un incontro nelle prossime due settimane per decidere il destino del contratto che lo lega al Milan.

L’ottimismo c’è, così come le prove di questo: Leao è rientrato prima dalla sosta Nazionale per potersi allenare con i rossoneri. L’accordo però non c’è. Sull’ingaggio, c’è distanza ma è minima; il problema rimane la multa che il portoghese deve pagare allo Sporting Lisbona. La volontà di Rafa c’è, ora manca l’ok di papà Antonio e un accordo che soddisfi sia Jorge Mendes sia Ted Dimvula, l’agente francese. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.