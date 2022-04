Milan, Rebic recuperato: ma per lo spogliatoio è poco concentrato

Il Milan recupera Ante Rebic per la trasferta di domani sera contro la Lazio. Il croato sta vivendo un momento negativo

Stefano Pioli può contare su Ante Rebic per la trasferta contro la Lazio. Il croato era rimasto acciaccato negli ultimi giorni, ma ieri è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Il momento per lui non è felice.

Una serie di prestazioni altalenanti lo ha fatto scendere nelle gerarchie in attacco ed ora anche i rapporto con il resto della squadra sembrano deteriorati. Secondo Tuttosport, alcuni compagni gli avrebbero fatto notare il suo atteggiamento poco concentrato, creando momenti di tensione.