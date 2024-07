Milan Real Madrid: la SCELTA in attacco Jovic INDIZIO di mercato

Il Milan affronterà il Real Madrid in amichevole. Fonseca in attacco potrebbe schierare Nastim indizio di mercato per il futuro di Jovic

Tra qualche ora il Milan affronterà il Real Madrid in amichevole. Dopo la partenza di Colombo, destinato all’Empoli, Fonseca deve pensare a come rimpiazzarlo in attesa di Morata. L’allenatore sembra intenzionato a schierare Nasti nonostante la presenza di Jovic.

L’attaccante non è stato schierato contro il Manchester City a differenza di Pulisic rientrato più tardi del serbo dalle vacanze post Nazionali. Se la scelta dovesse essere confermata potrebbe esser interpretata in chiave addio sul mercato.