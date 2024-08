Milan Real Madrid: quattro rossoneri assenti! Ecco chi sono gli indisponibili per il match del Soccer Champions Tour 2024

Il Milan si prepara a scendere in campo nella seconda amichevole del Soccer Champions Tour contro il Real Madrid. Paulo Fonseca deve fare a meno di quattro giocatori per la partita di Chicago.

Non sono presenti Leao e Okafor, che sono rimasti in New Jersey visto che sono appena rientrati dalle vacanze post Euro 2024. Problema fisico per Adli e infortunio alla mano per Sportiello: i due saltano la sfida.

