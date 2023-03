Milan, calano le quotazioni anche di Tomori. Da eroe dello scudetto ad un giocatore in difficoltà, ecco le cifre del cambiamento

Fuoriuscendo dal tema mercato, le delusioni arrivano anche da chi era già al Milan: si tratta di Fikayo Tomori, acquistato dal Chelsea nel 2021 versando alle casse del club inglese 19 milioni.

Ora anche l’inglese fa difficoltà in un Milan in crisi e come altri suoi colleghi il suo cartellino è deprezzato: ad inizio stagione valeva tra i 55 e i 60 milioni, ora la quotazione arriva a 30 milioni. Stime, però, che potrebbero salire col tempo e con rendimenti più alti in campo. Lo scrive Tuttosport.