Milan, quattro partite per decidere tutto: ecco i due ipotetici scenari! Conferme in un caso oppure rischi: tutti i protagonisti coinvolti

In queste ultime settimane, il Milan si gioca tutto: Champions e prossima Champions. Si parte martedì con la semifinale di ritorno con l’Inter, poi testa al campionato con Sampdoria, Juventus e Verona. Quattro partite che decidono il futuro dei rossoneri, con due ipotetici scenari.

Il primo è il quarto posto e un’eventuale finale. In questo caso, approfittando della sentenza della Juventus, nove punti garantirebbero ai rossoneri il quarto posto. Se anche il cammino in Champions prendesse un’altra piega, la questione è scontata: tutti confermati. Da Maldini e Pioli, con i soldi della Champions che verrebbero investiti sul mercato.

L’altro scenario è il quinto posto e out dalla Champions. Il cammino in quest’ultima in questa stagione si è spinta oltre le possibilità. La prossima Champions, però, è fondamentale: l’Europa League non dà stessa visibilità e stessi soldi. Allora tutti verrebbe rimesso in discussione. Da Pioli a Maldini e Massara, che forse cercherebbero obiettivi di mercato diversi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.