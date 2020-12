Milan, quarta partita consecutiva in campionato finita con gol subiti

Il Milan subisce gol in Serie A da quattro partite di fila. L’ultima porta inviolata risale al match contro la Fiorentina

Il Milan, con il gol insassato oggi da Domenico Berardi, sale a quota 4 partite di fila in Serie A in cui non riesce a mantenere la porta inviolata. L’assenza di Simon Kjaer è sicuramente un fattore determinante per questo dato, seppur prima Matteo Gabbia e ora Pierre Kalulu, hanno ben figurato.

L’ultima partita in cui i rossoneri hanno effettuato un ‘clean sheet’ risale a quella contro la Fiorentina del 29 novembre in cui la squadra di Stefano Pioli si impose per 2-0.