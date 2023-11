Milan PSG: pronta la coreografia rossonera. I dettagli

Milan PSG: pronta la coreografia rossonera che coivolgerà tutta San Siro. I dettagli sulla carica dei tifosi rossoneri

I tifosi rossoneri si preparano per dare la giusta carica alla squadra, in vista della sfida decisiva per il girone di Champions League contro il PSG, con una coreografia che coivolgerà tutta San Siro.

Ecco di seguito le istruzioni riportate dai banditi.curvasudmilano sui social per la coreografia: non spostare i fogli di plastica che trovate sui seggiolini; prepararsi ad aprire i fogli dopo la lettura delle formazioni e al conto alla rovescia dello speaker alzare al cielo i fogli tenendoli aperti fino al termine dell’inno Champions.