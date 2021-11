Milan, prosegue la preparazione in vista dell’Atletico: le ultime

Squadra al lavoro oggi pomeriggio a Milanello per un allenamento in ottica del prossimo appuntamento di Champions League, che vedrà i rossoneri in campo a Madrid, mercoledì 24 novembre, contro l’Atletico. Presenti per seguire la sessione anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Prima parte in palestra per l’attivazione muscolare per poi uscire sul campo rialzato, dove il gruppo ha proseguito il riscaldamento con una serie di esercizi atletici seguiti da alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni sul possesso prima di passare alla parte tattica. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.