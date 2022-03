Milan, progetto iper ambizioso: «Seguiamo modello Real e United». A parlare è Giorgio Furlani del Fondo Elliott

Giorgio Furlani, Portfolio Manager del fondo Elliott e consigliere d’amministrazione del Milan ha indicato qual è la strada intrapresa dal club rossonero.

«Abbiamo sviluppato così un piano intorno a due pilastri: la prima cosa i risultati sportivi, per me non c’è un progetto calcistico di successo che non parta dai successi sportivi. Poi serviva disciplina dal punto di vista economico e finanziario, soprattutto per quanto riguarda la riduzione dei costi. Abbiamo scelto un ceo fantastico come Ivan Gazidis e con lui abbiamo trasformato il Milan e la strada è quella di andare verso la direzione di un media business in stile Real Madrid e Manchester United. Inoltre abbiamo cambiato la leadership sportiva per fare bene anche in campo. Infine abbiamo spinto sul progetto stadio, San Siro è uno stadio storico ma non è un impianto del 2022».

