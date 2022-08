Milan Primavera: vittoria in amichevole contro la Folgore Caratese

Il Milan Primavera di Ignazio Abate vince in goleada in amichevole. Folgore Caratese battuta con il risultato di 4-1

Vittoria in amichevole per il Milan Primavera. Nell’ultima amichevole stagionale i rossoneri battono per 4-1 la Folgore Caratese, formazione di Serie D, al Puma House of Football.

Decidono una doppietta di Chaka Traorè ed i gol di Alesi e El Hilali. Prossima uscita della squadra di Abate il 20 agosto contro il Frosinone, prima giornata di campionato Primavera 1.