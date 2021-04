Milan Primavera, stangate dal Giudice Sportivo: tre giocatori squalificati

Milan Primavera stangato dal Giudice Sportivo dopo il nervosismo finale del match contro il Sassuolo. Ben tre giocatori squalificati

Milan Primavera in totale emergenza dopo le sentenze del Giudice Sportivo conseguenti al finale di gara con il Sassuolo. Ben tre giocatori della squadra di Giunti sono stati squalificati. Ecco le sentenze del comunicato ufficiale.

Due giornate di squalifica per Antonio Mionic dopo il plateale gesto (fascia di capitano lanciata per terra) di protesta verso l’arbitro a seguito dell’espulsione per doppio giallo. Salterà i match con Empoli e Lazio. Se la cava con un turno di stop invece Youns El Hilali dopo alcune espressioni irriguardose verso il direttore di gara. Stessa sanzione per Nikolaos Michelis, a cui scatta la squalifica per diffida. Entrambi salteranno il match con l’Empoli.