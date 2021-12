Chaka Traorè è arrivato a quota cinque gol con il Milan Primavera grazie alla rete segnata contro il Pescara

Il Milan Primavera continua a godersi Chaka Traorè. Il gioiellino classe ’04, dopo aver un po’ faticato in alcune gare, sta decisamente alzando il livello del suo rendimento. Con la doppietta di oggi al Pescara è arrivato a quota 5 reti e 2 assist in 17 apparizioni in tutte le competizioni.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH