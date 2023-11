Milan Primavera e non solo: il programma del settore giovanile del weekend

Oggi in campo il Milan Primavera di Ignazio Abate ma non solo: questo il programma del weekend del settore giovanile

Il Milan Primavera di Ignazio Abate sfida alle ore 13:00 l’Empoli per il nono turno di campionato, ma non finiscono qui gli impegni del weekend per il settore giovanile rossonero. Di seguito l’elenco dei match pubblicato sul sito ufficiale del club.

Ricco programma per il primo fine settimana di novembre delle squadre del Settore Giovanile rossonero. Tante le sfide in un intenso sabato, aperto dalla trasferta in Toscana della Primavera di Abate che affronterà l’Empoli. Lontano da casa anche Under 18 e Under 17, attese da gare importanti a Verona e Cagliari. Domenica a tinte casalinghe, invece: doppia sfida contro il Lecco per Under 16 e Under 15, mentre torna in campo la Primavera femminile che riceve l’Arezzo.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 4 NOVEMBRE

PRIMAVERA: 9ª giornata, Empoli-Milan, ore 13.00 – Centro Sportivo Petroio (Vinci, Firenze)

La partita della Primavera maschile sarà visibile (al di fuori dell’Italia) sul nostro canale YouTube, tramite abbonamento a questo link: bit.ly/MembershipACM.

UNDER 10: 5ª giornata, Villa-Milan, ore 14.00 – CS Comunale G. Mauro (Milano)

UNDER 10 FEMMINILE: 5ª giornata, Real Crescenzago-Milan, ore 14.00 – Campo AC Crescenzago (Milano)

UNDER 17: 8ª giornata, Cagliari-Milan, ore 14.30 – CS Asseminello (Assemini, Cagliari)

UNDER 18: 8ª giornata, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 – Antistadio Hellas Verona (Verona)

UNDER 9: 5ª giornata, Milan-Sedriano, ore 15.00 – PUMA House of Football

UNDER 12: 5ª giornata, MFA-Milan, ore 15.30 – CS Comunale G. Dajelli (Milano)

UNDER 13: 4ª giornata, Milan-Pro Sesto, ore 15.30 – PUMA House of Football

UNDER 11 FEMMINILE: 5ª giornata, Sangiuliano-Milan, ore 15.30 – CS Comunale (San Giuliano Milanese, Milano)

UNDER 11: 5ª giornata, Club Milano-Milan, ore 15.45 – Comunale Brera (Pero, Milano)

UNDER 15 FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Frog Milano, ore 16.00 – PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata, MFA-Milan, ore 17.00 – CS G. Dajelli (Milano)

DOMENICA 5 NOVEMBRE

UNDER 14: 4ª giornata, Pro Sesto-Milan, ore 9.30 – Campo Breda (Sesto San Giovanni, Milano)

UNDER 13 FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Macallesi, ore 10.30 – PUMA House of Football

UNDER 15: 7ª giornata, Milan-Lecco, ore 11.00 – PUMA House of Football

UNDER 16: 7ª giornata, Milan-Lecco, ore 15.00 – PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata, Milan-Arezzo, ore 15.30 – PUMA House of Football