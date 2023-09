Milan Primavera, probabile amichevole contro l’Italia di Spalletti a Milanello

Il Milan Primavera di Ignazio Abate potrebbe essere il prossimo avversario dell’Italia di Spalletti, prima del match contro l’Ucraina

Possibile match nel pomeriggio di oggi tra l’Italia di Luciano Spalletti e il Milan Primavera di Ignazio Abate. La Nazionale si trova infatti a Milanello, dopo la sfida di ieri contro la Macedonia del Nord.

Mattinata di riposo per gli azzurri, che dopo pranzo svolgeranno un defaticante. Come riferisce Sky Sport, è possibile che i giocatori non utilizzati dal nuovo ct dell’Italia sfideranno i giovani rossoneri per prepararsi alla prossima gara contro l’Ucraina.