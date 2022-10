Paolo Maldini e Ivan Gazidis presenti sulle tribune del Puma House of Football per assistere al match del Milan Primavera

Vicinanza della società del Milan alla squadra Primavera. Come raccontato in telecronaca da Sportitalia, sulle tribune del PUMA House of Football sono presenti Paolo Maldini e Ivan Gazidis per assistere al match della squadra di Abate contro l’Empoli.