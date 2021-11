Milan Primavera, il punto sui fuori quota: ecco chi cerca spazio tra i grandi

Milan Primavera, tanti fuori quota cercano di mettersi in mostra alla ricerca di qualche occasione l’anno prossimo tra i grandi

È una stagione importante per molti giocatori del Milan Primavera, in particolare i classe ’02. È questa l’annata dei fuori quota, ragazzi che affrontano la loro ultima stagione nel calcio giovanile prima del grande salto tra i grandi. Il Milan cercherà di valorizzarli con qualche prestito tra Serie B e Lega Pro, nella speranza che qualcuno di loro possa crescere e rappresentare un elemento importante per il futuro. Conosciamoli nel dettaglio.

MARCO BOSISIO

Difensore centrale che ha preso da poco le redini di capitano. Sicuramente uno dei più positivi in questo inizio di stagione difficile per la squadra rossonera. Nelle sue apparizioni ha sempre dimostrato ottimi tempi di intervento, oltre che grande leadership nella guida del reparto. Tanta attenzione e precisione, pochissime sbavature. Ora un infortunio muscolare lo terrà fuori dai campi per circa tre settimane.

LUCA STANGA

Stagione fin qui condizionata da un problema alla caviglia, che lo ha tenuto fuori nell’ultimo mese. Quando è sceso in campo però ha fatto valere la sua esperienza in Primavera. I più attenti lo ricorderanno per un gol contro il Vicenza in un amichevole del prestagione due anni fa. Elemento prezioso anche per la sua duttilità. Può giocare infatti sia da difensore centrale che da terzino destro.

ENRICO DI GESÙ

A livello fisico non è stato fortunato neanche lui, alle prese con un infortunio alla spalla maturato nel match contro il Napoli. Il suo punto di forza è il tiro da fuori, qualità messa in mostra in un gol bellissimo contro la Roma, votato dai tifosi come la rete più bella del Milan nel mese di ottobre. Ha assaggiato la prima squadra nel ritiro precampionato di questa estate con qualche minuto nelle amichevoli con Pro Sesto, Modena e Nizza.

GIOVANNI ROBOTTI

Anche lui visto in ritiro con Stefano Pioli questa estate. Ha terminato in crescendo la scorsa stagione, sta faticando un po’ di più in questa dove evidentemente gli pesa la responsabilità di fuori quota, ma ha le abilità per uscire da questo periodo difficile.

FILIPPO TOLOMELLO

Regista puro nello scacchiere di Giunti. Ha alternato fin qui ottime prestazioni ad altre un po’ più buie. Il gol contro l’Hellas Verona, seppur in un tracollo di squadra, può dargli fiducia in vista delle prossime gare.

ANDREA CAPONE

L’unico giocatore offensivo di questa lista. È il giocatore che più si sta mettendo in mostra nonostante il momento negativo della squadra. In rete due volte in stagione, contro la Roma (dove ha anche servito un assist) e contro il Lecce. Giocatore che ha grandi abilità nel fraseggio con i compagni, deve migliorare nella concretezza e nella cattiveria sotto porta, ma ha ampi margini di miglioramento.