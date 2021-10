Milan Primavera, Giunti dopo la vittoria sul Lecce: «Ora ripartiamo»

Il tecnico del Milan Primavera Federico Giunti ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la vittoria contro il Lecce

Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la vittoria dei rossoneri sul campo del Lecce. Le parole del tecnico.

ATTEGGIAMENTO – «I ragazzi sono stati consapevoli che la classifica non era quella che volevamo. Gli faccio un applauso, il gol preso dopo un minuto e mezzo poteva essere uno spartiacque, invece abbiamo cominciato a giocare e ribaltato la partita. Nel primo tempo abbiamo avuto anche qualche ripartenza per fare altri gol. Siamo rimasti presenti anche quando si sono alzati i toni alla fine, abbiamo letto bene i palloni che arrivavano verso la nostra area, concedendo solo qualche tiro da fuori. Sono contento, da questi tre punti dobbiamo ripartire.»

SUI TANTI IMPEGNI – «Ormai siamo abituati a giocare ogni 3/4 giorni. Da questo punto di vista vedo tanta crescita, oggi a parte Tolomello e Capone hanno giocato gli stessi del match con il Porto. In mezzo al campo Gala e Robotti hanno fatto una gara di sostanza, abbiamo dato un’ottima pressione e fisicamente stiamo crescendo. Non è facile giocare così tanto, oggi Roback e Traorè non stavano benissimo ma hanno voluto giocare lo stesso ed Emil ha anche segnato per la seconda gara di fila. Spero che l’autostima di tutta cresca adesso.»