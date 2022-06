Milan Primavera, fatta per la cessione di Bosisio: va al Bari

Il Milan Primavera saluta il giovane Marco Bosisio. Il difensore centrale classe 2002 andrà al Bari

Finisce l’avventura al Milan di Marco Bosisio. Il difensore classe ’02 della Primavera lascia il club in cui è cresciuto facendo la trafila nel settore giovanile. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno, non verrà rinnovato. Il Bari si è mosso per lui ed ha trovato l’accordo per la firma fino al 2025, come riportato da Nicolò Schira.