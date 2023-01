Grazie al gol siglato contro il Napoli, Youns El Hilali diventa il capocannoniere stagionale del Milan Primavera

Un gol importantissimo per Youns El Hilali, che regala il pareggio in extremis al Milan Primavera nel match odierno contro il Napoli. L’attaccante classe ’03 sta vivendo una stagione da sogno, condita dai minuti in prima squadra nelle amichevole invernali a Dubai.

Per lui sono 7 le reti tra tutte le competizioni, che lo rendono il capocannoniere stagionale della squadra di Abate.