Milan Primavera, due squalificati: il comunicato del Giudice Sportivo

Milan Primavera, due gli squalificati in vista dei prossimi impegni di campionato: il comunicato del Giudice Sportivo

Finale di stagione decisamente complicato per il Milan Primavera. Nella giornata di ieri è arrivata la conferma dell’esonero di Federico Giunti ed in queste ultime tre partite ci saranno da evitare i temibili play-out.

Come se non bastasse, il Giudice Sportivo squalifica due rossoneri. Si tratta del portiere Fotios Pseftis, espulso nell’ultimo match con il Bologna, e di Andrea Capone, ammonito e diffidato. Quest’ultimo ha comunque già concluso la stagione per via di un grave infortunio al ginocchio.