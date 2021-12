Milan Primavera: dopo due sconfitte, arriva la bestia viola Fiorentina

Milan Primavera: i ragazzi di Giunti, piombati nuovamente nel baratro contro Atletico e Cagliari, affrontano la loro bestia nera. Ecco il dato

Tra le tante intemperie che stanno aleggiando nella stagione del Milan Primavera, ce ne sono due da risolvere nell’immediato: tornare alla vittoria il più presto possibile; e per farlo bisogna battere una bestia nera, anzi, una bestia viola ovvero la Fiorentina.

Questo pomeriggio, infatti, a Firenze si giocheranno gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. I rossoneri, eliminati dalla Youth League e in netto ritardo sulla tabella di marcia in campionato, devono osare a superare i loro limiti e puntare sulla Coppa. Davanti a loro, però – come dicevamo in precedenza – c’è la Fiorentina, già vittoriosa in Primavera 1 contro i ragazzi di Giunti al Vismara grazie alla rete di Corradini. Il dato è molto più largo e i precedenti sono disastrosi: ecco perché oggi sembra a tutti gli effetti una mission impossible.

Negli ultimi dieci incontri tra Milan e Fiorentina Primavera, i viola hanno vinto ben sei volte, due pareggi e una sola vittoria dei rossoneri che risale al novembre 2017: in quell’occasione, il diavolo vinse 4-0 a Firenze con la doppietta di Capanni, e le reti di Larsen e Sinani. Il tabù viola diventa ancor più drammatico sportivamente se si pensa che – nelle ultime cinque gare – sono arrivate cinque sconfitte consecutive. Tra queste, risultano anche due precedenti in Coppa Italia. L’anno scorso finì 2-1, con il gol di Nasti per i rossoneri, risultato che decretò l’eliminazione agli ottavi. Mentre l’anno prima, nel 19/20, dopo un buon cammino, la viola spazzò via il diavolo ai quarti di finale con un secco 3-1.

Ciliegina finale sulla torta finale? La Fiorentina è la detentrice delle ultime tre Coppe Italia Primavera: vinta nel 18/19, nel 19/20 e nella scorsa edizione. Insomma, quella di oggi sembra proprio un ostacolo insormontabile, un tabù impossibile da sfatare a causa di numeri decisamente sfavorevoli ai rossoneri. Ma gli ostacoli sono fatti per superarli, i tabù vengono sfatati e i numeri devono essere smentiti.