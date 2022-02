Milan Primavera, domani sfida all’Atalanta: dove vedere il match in TV

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Primavera alla vigilia del match contro l’Atalanta valido per la 21esima giornata del campionato Primavera 1

Il Milan Primavera torna in campo dopo la sconfitta contro la Roma. Domani i rossoneri si giocano uno scontro diretto per i play-off in Primavera 1, contro l‘Atalanta, nella 21a giornata.

Calcio d’inizio alle ore 12:30, il match sarà visibile su Sportitalia (canale 60 DTT) e sull’app di Sportitalia. Su MilanNews24 la diretta testuale live dal Centro Sportivo Vismara.