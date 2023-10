Milan Primavera, buone notizie per Abate: ritorna in campo Cuenca dopo l’infortunio

Arrivano buone notizie per Ignazio Abate dal match terminato poco fa tra Roma e Milan Primavera: il ritorno di Cuenca

Roma-Milan Primavera è terminato sullo 0 a 0. Il tecnico dei rossoneri, Ignazio Abate, può sorridere non solo per il punto ottenuto, ma anche per il ritorno in campo di un infortunato.

Hugo Cuenca, infatti, è entrato al 63′ al posto di Bonomi: il paraguaiano è tornato in campo a più di un mese dall’infortunio subito alla spalla.