Milan Primavera: a Madrid per l’orgoglio e la convinzione

Milan Primavera: la squadra di Giunti, dopo la grande prova di carattere contro la Juventus, affronta l’Atletico per aumentare la convinzione

Il Milan Primavera risorge contro la Juventus, tirando fuori tutto il carattere e la determinazione che erano mancati in questi primi tre mesi di stagione. Oggi pomeriggio, la squadra di Giunti affronterà a Madrid l’Atletico: una gara ininfluente per la competizione, i rossoneri sono già eliminati, ma fondamentale per la crescita di questo gruppo.

Infatti, i giovani diavoli avranno la chance di giocare una partita così prestigiosa con la testa completamente libera. Questo potrebbe essere utile per aumentare l’esperienza dei ragazzi in campo europeo in primis, e soprattutto servirà a tirare fuori l’orgoglio da Milan. Infatti, essere usciti con un solo punto da questo girone, per un gruppo di talenti come quello rossonero, non può e non deve essere abbastanza.

L’Atletico, per quanto forte sia, è l’unica squadra con la quale il Milan ha pareggiato. A più riprese è stato detto che questa squadra è in grado di giocarsela contro determinate squadre, lo ha dimostrato, e questa dev’essere l’occasione di confermare quanto di buono è stato visto venerdì scorso contro i bianconeri. Servirà la convinzione di poter vincere, anche in trasferta, un big match di tale portata per dimostrare a loro stessi di essere cresciuti. Adesso, che il risultato non serve a molto, sarà quindi l’occasione perfetta per fare uscire il diavolo dalle sabbie mobili e ricominciare finalmente la sua corsa per tutta la stagione.