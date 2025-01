Milan Primavera, il 2024 è stato un anno esaltante: «Protagonista in Europa e in Italia». Il bilancio dell’anno dei rossoneri

Il Milan attraverso il proprio sito ha fatto il bilancio del 2024 vissuto dal Milan Primavera.

IL 2024 DEL MILAN PRIMAVERA – Un anno esaltante, vissuto ai massimi livelli settimana dopo settimana, nonostante i tanti cambiamenti tra una stagione e l’altra. È agli sgoccioli un grande 2024 per la nostra Primavera maschile, che ha chiuso l’anno solare con due preziosi successi esterni in campionato, valsi il riaggancio alla piena zona Playoff. Risultati, quelli ottenuti sui campi di Sassuolo e Monza, che significano anche una reazione importante dopo i ko contro Stella Rossa e Juventus e che certificano la capacità di questa squadra di reagire alle battute d’arresto.

Il modo migliore per concludere 12 mesi dove la principale squadra del nostro settore giovanile è stata protagonista ai massimi livelli. Prima in Europa, con la conferma nelle Final Four di Youth League e il raggiungimento della Finalissima di Nyon; poi in Italia, con l’accesso ai Playoff Scudetto che mancava da diversi anni. Dopo un’estate di cambiamenti, con diversi giocatori “saliti” nel Milan Futuro e l’arrivo in panchina di Mister Guidi, i rossoneri si sono confermati ai massimi livelli nazionali e lo sfortunato cammino europeo non intacca un rendimento eccellente.