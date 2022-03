Milan, primato assoluto in Serie A per la squadra di Pioli

Pressare alto e ribaltare l’azione: questo uno dei compiti che Pioli dà alla sua squadra e che viene evidenziato anche dalle statistiche

«Si sfidano due delle cinque squadre con più recuperi offensivi in questo campionato: il Milan,

terzo con 252 dietro ad Hellas Verona e Atalanta, e l’Empoli, quinta con 233 dietro all’Inter; il

Milan è però la squadra che è andata più volte al tiro in seguito a un recupero offensivo in questa Serie A TIM (51 volte)».