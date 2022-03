Milan: presenti all’allenamento odierno anche Maldini e Massara

Il Milan continua a preparare il match contro l’Empoli. Oggi allenamento sotto gli occhi di Paolo Maldini e Frederic Massara

Sole e clima temperato questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato, Milan-Empoli di sabato 12 marzo alle ore 20.45. Presenti per seguire il lavoro dei rossoneri anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

