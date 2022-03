Allenamento Milan: il report della seduta di oggi a Milanello

Allenamento Milan, il report della seduta della squadra di Pioli a Milanello. Rossoneri in campo per preparare il match con l’Empoli

Sole e clima temperato questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato, Milan-Empoli di sabato 12 marzo alle ore 20.45. Presenti per seguire il lavoro dei rossoneri anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Prima parte dell’allenamento dedicata all’attivazione muscolare in palestra. Una volta in campo, la squadra ha proseguito la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema, seguiti da una serie di partitelle con le mani. L’allenamento è proseguito con alcune esercitazioni sul possesso, prima di passare alla parte tattica della sessione odierna che si è chiusa con la consueta partitella su campo ridotto.