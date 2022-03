Milan, porte girevoli a centrocampo: con Kessiè a Barcellona torna Pobega

Il Milan cambierà struttura nel proprio reparto di centrocampo nella prossima stagione. Già sicura la partenza di Kessiè

Un Milan che si trova a dover fare i conti con la pianificazione della rosa della prossima stagione. Maldini e Massara sono a lavoro per dare nelle mani di Pioli una squadra pronta nel minor tempo possibile.

Come riportato da Tuttosport, ci sono tanti discorsi sul centrocampo. Sicura la partenza di Kessiè come il ritorno dal prestito di Adli dal Bordeaux. Si ragiona anche su Pobega, che potrà restare in rossonero per prendere numericamente il posto dell’ivoriano.