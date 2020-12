Milan, Pioli e i suoi irrinunciabili: ecco chi ha giocato di più

Pioli non ha mai rinunciato a Kjaer in questa stagione. Il danese è l’unico ad essere sempre partito titolare

Stefano Pioli ha ben in mente chi sono i titolari del suo Milan. Come riportato dai colleghi di Sky, il mister rossonero ha dei calciatori a cui molto difficilmente ci rinuncia. Il più presente fino a questo momento è Simon Kjaer con 1452 minuti giocati. Dopo di lui Theo Hernandez e Gianluigi Donnarumma. Fra infortuni e Covid, loro 3 sono delle colonne del Milan targato Pioli. Ecco la classifica di chi per ora ha giocato di più in questa stagione: