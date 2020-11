Milan, Pioli e Bonera preparano una gabbia per marcare Castrovilli

Bonera sul campo e Pioli da casa stanno studiando una soluzione per cercare di arginare Castrovilli, uomo in più in forma della Fiorentina

Milan-Fiorentina si giocherà domani alle ore 15.00. A Milanello, Stefano Pioli (da casa) e Daniele Bonera (sul campo), stanno studiando il modo per cercare di conquistare i 3 punti per mantenere la vetta della classifica e continuare a sognare. Il faro dei viola in questo inizio di stagione è sicuramente Gaetano Castrovilli. Dopo la partenza di Federico Chiesa, Castrovilli ha preso in mano la squadra. In campionato, il trequartista pugliese, ha già realizzato 4 gol e un assist.

Ecco perché il Milan sta studiando una soluzione per bloccare sul nascere le iniziative di Castrovilli. In che modo? Con una gabbia formata da Franck Kessie e Sandro Tonali (probabile sostituto di Ismael Bennacer) intorno a lui. L’ivoriano e il giovane italiano si prenderanno cura di Castrovilli quando quest’ultimo tenterà di creare gioco. Stroncare sul nascere le sue iniziative, potrebbe essere una chiave decisiva per vincere la partita.