Milan, pericolo Chelsea: il club inglese vuole Leao a giugno. Il rossonero intanto tratta con il club rossonero il rinnovo

Pericolo Chelsea per Rafael Leao. Il giocatore rossonero sta trattando con il Milan il rinnovo di contratto, ma la Premier League bussa alle porte.

Come scrive TMW, la squadra inglese non baderà a spese per acquistare il giocatore a giugno.