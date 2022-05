Milan, per Pioli seconda miglior media punti dal 1960 in poi

Stefano Pioli ha collezionato la seconda miglior media punti tra gli allenatori del Milan dal 1960 in poi: il dato statistico

Come riportato da Sky Sport, Stefano Pioli è il secondo miglior tecnico della storia del Milan dal 1960 in poi per quanto riguarda la media punti.

L’attuale allenatore rossonero è secondo (con una media di 1,96) dietro solo a Fabio Capello (2,02) ed è davanti ad Arrigo Sacchi (1,95), Nereo Rocco (1,95), Carlo Ancelotti (1,84) e Massimiliano Allegri (1,81).