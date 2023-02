Milan, per il Tottenham due recuperi preziosi: oggi in gruppo

Il Milan continuerà oggi gli allenamenti in vista del match di Champions League contro il Tottenham. Le ultime

Il Milan continuerà oggi gli allenamenti in vista del match di Champions League contro il Tottenham. La squadra di Pioli si prepara alla gara di andata degli ottavi di finale a San Siro, in programma martedì 14 febbraio alle ore 21:00.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, si avvicinano due recuperi importanti per i rossoneri. Dopo l’allenamento personalizzato di ieri, oggi Fikayo Tomori e Ismael Bennacer dovrebbero rientrare in gruppo ed essere a disposizione per il match contro gli Spurs.