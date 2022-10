Milan, per il nuovo stadio avanti tutta: il punto della situazione

Continuano i lavori burocratici per portare a compimento il nuovo stadio del Milan. Ecco il punto della situazione

Il nuovo stadio del Milan continua ad essere in un processo burocratico lungo e fatto di molte tappe. Siamo arrivati infatti all’ottavo dei 12 incontri previsti per il dibattito pubblico, che si concluderà il prossimo 12 novembre. Come riporta la Gazzetta dello Sport, una volta terminata questa fase il coordinatore Pillon consegnerà la relazione al Comune di Milano che valuterà il tutto e la rinvierà ai due club con eventuali suggerimenti aggiuntivi. Potrebbe volerci qualche settimana.

La palla spetterà a Milan e Inter: «Se ci saranno istanze migliorative, i club le seguiranno. Dovessero richiedere correzioni più laboriose, con la fase esecutiva che slitterebbe ancora, magari no. Così come eventuali opposizioni potrebbero portare a ricorsi al Tar: in attesa dei pronunciamenti i tempi si allungherebbero», riporta la Gazzetta.