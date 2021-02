Milan, Pellegatti da il voto al mercato: «Ve lo scrivo in lettere»

Carlo Pellegatti, giornalista da sempre vicino al Milan, ha dato il suo personalissimo voto al mercato di gennaio dei rossoneri

Intervenuto ai microfoni di Star Casinò, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato attuato dal Milan in questo gennaio:

«Otto! Scritto in lettere come sulle vecchie pagelle. É il voto che merita la campagna di rafforzamento del Milan, che, in questa sessione invernale del mercato, ha potenziato la rosa sia a livello qualitativo che quantitativo. Non solo. I dirigenti di Via Aldo Rossi hanno raggiunto i loro obbiettivi in entrata, ma hanno anche ceduto tre giocatori: Mateo Musacchio, Andrea Conti e Leo Duarte, con un risparmio nel monte ingaggi di dieci milioni lordi. Oggi la squadra è più forte. Oggi Stefano Pioli può contare su una rosa valida per un efficace turnover, alla vigilia di quaranta giorni, dal 13 febbraio al 20 marzo, che vedrà i rossoneri giocare dalle nove alle undici partite (tutto dipende dal risultato contro la Stella Rossa in Europa League)».