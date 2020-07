Milan-Parma, Pioli riflette sul turnover: ecco i possibili cambi di formazione

Per la sfida di domani contro il Parma, Pioli rifletta su come cambiare il proprio Milan per permettere ai propri giocatori di riposare

Milan-Parma, per la sfida di domani a San Siro Stefano Pioli sta riflettendo sul far riposare alcuni elementi frequentemente utilizzati attuando del turnover. Il nome più caldo in questo senso è quello di Franck Kessié (sempre in campo nell’ultimo mese) che potrebbe essere sostituito da Rade Krunic.

Sempre contro il Parma potrebbe sedere in panchina Andrea Conti, al suo posto scalpita Davide Calabria mentre dovrebbero essere poche le novità in avanti con Bonaventura possibile sostituto di Calhanoglu e Paquetà in sostituzione dello squalificato Saelemaekers.