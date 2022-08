Milan, parla Carlo Cracco: «Mi aspetto un anno goloso». Le dichiarazioni del noto chef alla Gazzetta dello Sport

Carlo Cracco, noto chef e grande tifoso milanista, parla così della nuova stagione del Milan alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

«È difficile parlare di ambizioni e obiettivi con il mercato in corso. È arrivato uno Scudetto inaspettato, vediamo come si assesterà la squadra che non parte più a fari spenti. Obiettivi? Magari Rafael Leao diventerà un goleador come Cristiano Ronaldo. Ma auguriamoci soltanto che sia un anno goloso e soprattutto divertente.»