Il Milan affronterà sabato sera a Trieste il Panathinaikos nell’ultima amichevole estiva. Ecco dove vedere il match

Il Milan si prepara ad affrontare il Panathinaikos nell’ultima amichevole di questo prestagione. La gara si disputerà sabato sera alle ore 20:30 presso lo stadio Nereo Rocco di Trieste.

Il match sarà visibile sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su Now TV.