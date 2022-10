Milan, Origi ancora nascosto: Pioli si aspetta di più

Divock Origi non ha lasciato il segno nelle sue prime settimane da giocatore del Milan. Il belga deve dare di più

Divock Origi è stato fin qui una sorta di oggetto misterioso per il Milan. Complici diversi problemi fisici, Stefano Pioli non ha potuto contare molto sull’attaccante ex Liverpool, arrivato in estate a parametro zero. Ora che gli infortuni sono smaltiti, il tecnico si aspetta un contributo importante da un giocatore come lui.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sono solo 114 i minuti giocati da Origi in stagione con il Milan. Solo spezzoni di fine gara per lui che in estate era arrivato a Milanello con un problema muscolare che non gli ha permesso di svolgere una preparazione adeguata.