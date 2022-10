Divock Origi giocherà ancora da titolare per il match di questa sera tra Torino e Milan. Il belga vuole confermarsi

Toccherà ancora a Divock Origi reggere sulle spalle il peso dell’attacco del Milan. L’attaccante belga, come riporta Tuttosport, vuole confermare la bella prestazione contro il Monza alla prima da titolare in rossonero, dando continuità anche a livello realizzativo.

L’attaccante ex Liverpool è tornato in buona condizione fisica dopo le difficoltà iniziali e ora vuole dare il suo contributo alla squadra. Intanto il ct del Belgio Roberto Martinez lo osserva per decidere se portarlo in Qatar.