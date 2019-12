Milan, oggi si torna ad allenarsi: il programma della giornata

Milan, ieri riposo dopo la gara con il Sassuolo, Domenica c’è l’Atalanta, altra gara molto complicata per Pioli. Oggi tutti in campo

Milan alla grande in queste ultime gare, malgrado il pareggio senza reti maturato con il Sassuolo. Ora testa all’Atalanta, ieri non ci si è allenati, gli allenamenti riprenderanno oggi pomeriggio, secondo acmilan.com.

ATALANTA- Domenica arriva una della sfide più complicate dell’intero calendario stagionale, Milan a Bergamo contro l’Atalanta che in Champions ha trovato il Valencia agli ottavi ma che in campionato fatica ad esprimersi come lo scorso anno